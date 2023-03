Aveyron : une énorme extension à la pointe de la technologie pour Porc Montagne

Ce mardi 21 mars, Mikaël Le Gallic, le directeur général du groupe Porci d'Oc, inaugurait une extension de 2500 m2 comprenant une chambre de stockage de congélation, deux tunnels de surgélation et un espace dédié au conditionnement. Près de 10 millions d'euros ont été investis sur le site.

Une inauguration qui met en lumière une entreprise qui n’en a pas forcément l’habitude. Ce mardi 21 mars, devant les bâtiments de l'entreprise Porc Montagne (membre de l'Alliance Porci d'Oc), zone d'Arsac à Sainte-Radegonde, Mikaël Le Gallic, le directeur général arrivé à la tête du groupe en 2019, a gardé son micro en main pour présenter le tout nouvel outil qui est entré en service au mois de janvier dernier et qui permet d'asseoir encore un peu plus la position du groupe en région, mais également à l'international.

Porci d'Oc est le premier groupe régional avec 65 % des abattages (deux porcs sur trois abattus en Occitanie) et 27 % de la viande porcine consommée dans la région, avec un chiffre d'affaires de 149 millions d'euros pour le groupe APO. L'inauguration de cette extension de 2500 m2 qui comprend une chambre de stockage de congélation, deux tunnels de surgélation et un espace dédié au conditionnement, revêt une importance capitale pour l'entreprise. Près de 10 millions d'euros ont été investis (dont 680 000 euros de subventions partagés entre la région Occitanie et Rodez agglomération) afin de permettre la mise en place de nouvel outil. Et deux ans de travaux ont été nécessaires pour l'achever.

"C'est un outil qui correspond complètement à nos besoins, précise Mikäel Le Gallic. La viande de porc a besoin d'être congelée rapidement. Et ces investissements vont nous permettre de le faire en grande partie sur place. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Nous devions faire appel à des entreprises locales et d'autres qui se trouvaient beaucoup plus loin."

Des colis prêts à être envoyés en Chine depuis Arsac

Avec près de 300 000 porcs abattus et découpés sur les sites de Sainte-Radegonde et de Lacaune (Tarn), "nous sommes le huitième groupe français". "Il reste encore des places à prendre sur le marché français, assure Mikaël Le Gallic. Les besoins vont évoluer. N'oublions pas que la viande de porc est la plus consommée en France, avec 33 kg par et par personne. Le surgelé va prendre de plus en plus d'importance dans les habitudes de consommation."

Si 85 % du chiffre d'affaires du groupe est réalisé en Occitanie, Porci d'Oc, a retrouvé ses marchés à l'international. Les produits sont principalement ainsi exportés vers les Philippines, la Chine et Taïwan, dans l'ordre. "Nous adaptons notre production aux différents marchés, tout comme les conditionnements", explique Mikaël Le Gallic. Et désormais, "les camions qui chargeront directement nos produits ici, à Arsac, pourront envoyer ces colis directement en Chine". Sur cette partie manutention, "nous avons dû former certains de nos salariés et nous avons embauché cinq personnes", précise le directeur général de Porci d'Oc.

Alors que les entreprises de l'agroalimentaire font face à l'explosion du coût de l'énergie Porci d'Oc, et que les outils de congélation à grande échelle sont particulièrement gourmands en électricité, ce nouveau site a été pensé afin d'en minimiser la consommation.