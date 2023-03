Ce magnifique château de l'Aveyron cherche des volontaires pour une "journée coup d'main" avant l'ouverture

La journée de convivialité et de coup de main en faveur du château est programmée samedi, avant l’ouverture le 8 avril. Elle est accessible à tous, sur inscription.

Pour une nouvelle année consécutive, l’association de sauvegarde du château de Calmont d’Olt convie à sa fameuse "journée coup d’main" au château, samedi 25 mars, à 9 h 30.

L’objectif est de se retrouver avant l’ouverture prévue le 8 avril et de prêter main-forte aux salariés et bénévoles de l’association à travers différentes activités et petits bricolages en fonction de vos envies, de vos possibilités et de vos compétences.

Il y a de quoi occuper petits et grands, bricoleurs (ses) ou pas. C’est aussi l’occasion parfaite pour profiter du panorama qu’offre la forteresse avant qu’elle ne soit foulée par de nombreux visiteurs dès le week-end de Pâques.

Redécouvrir le site avec des moments de partage

Au programme : entretien des espaces verts, mise en place des jeux en bois, peinture, mise en état des sentiers du parcours, atelier de création de déco, agrandissement de la zone d’accueil couverte… L’idée à travers ces rendez-vous annuels, c’est de créer des moments privilégiés de partage, de découvrir ou redécouvrir le site, d’en apprendre un peu plus sur l’association et ses projets mais surtout de se retrouver autour de ce monument espalionnais pour passer un bon moment tous ensemble. Petits et grands, en famille ou entre amis, chacun peut participer à cette journée, ouverte à toutes les bonnes volontés. Pour passer un moment de convivialité, les membres de l’association proposent un repas partagé. Alors faites votre plus belle quiche et votre meilleur gâteau et rejoignez-les vite au château.

Il est demandé à chacun d’avoir ses propres gants de chantier et ou de jardin et une tenue adaptée. L’association mettra du matériel à disposition, mais vous pouvez aussi apporter vos petits outils de jardinage fétiches.

Inscription vivement conseillée par un retour de mail à info@chateaucalmont.org ou par inscription à l’événement Facebook.

Contacts : site internet : www.chateaucalmont.org/. Email : info@chateaucalmont.org

Tél. : +33 5 65 51 69 92

Facebook : château de Calmont d’Olt