Estaing. De nombreuses propositions pour l’avenir du presbytère du Monastère

La municipalité de Coubisou organisait samedi matin une réunion publique afin d’échanger sur le devenir du presbytère du Monastère. Un sujet qui a réuni une nombreuse assemblée salle des fêtes du Causse.

Après avoir souligné l’état du bâtiment, Bernadette Bélières-Azémar, maire, et Patricia Noël, première adjointe, ont présenté les différentes solutions que le conseil municipal a examiné : évaluation par un maître d’œuvre pour une réhabilitation, passage d’agents immobiliers pour une vente, option de démolition, contact avec Aveyron Ingénierie pour examen d’éventuels porteurs de projet… Ce dossier à l’étude depuis 2014 nécessite aujourd’hui de trouver une solution avant que le temps ne fasse son travail et que le bâtiment tombe en ruine. Aussi, avant de prendre une décision, la municipalité a proposé cette réunion pour échanger avec les habitants et, pourquoi pas, trouver des idées.

Un bel échange s’en est suivi avec des propositions diverses suivant les affinités de chacun. Tous ont pu librement s’exprimer sur le devenir de ce bâtiment. Et, après un tour de table, il semblerait que la majorité soit pour une vente avec projet. Une affaire à suivre.

La concertation de ses administrés sur un dossier communal et l’organisation d’une réunion publique sont à mettre en avant. Bravo au conseil municipal pour cette initiative.