Montrozier. Des graines à foison à la grainothèque

La gageothèque est maintenant entièrement réapprovisionnée de toute sorte de graines et semences grâce aux dons généreux des personnes de la commune. Les horticulteurs, jardiniers et autres passionnés d’agriculture pourront désormais venir y trouver diverses semences de fleurs : zinnia, onagre, œillet d’Inde, volubilis, giroflée, rose trémière, œillet du poète, souci, pois de senteur, pied-d’alouette, pétunia et nigelle. Mais aussi de légumes et de fruits : tomate, blette, courge de Nice, salade vivace, chou perpétuel, butternut, pastèque à confiture, haricot tarbais grimpant, arroche, potimarron et concombre. Des plantes aromatiques : aneth et basilic. Vous y trouverez assurément quelque chose pour votre jardin ! Le petit plus de cette dynamique autour du jardin est qu’il n’est pas besoin de donner forcément des graines pour pouvoir en prendre…