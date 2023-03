Lacroix-Barrez. EDF Hydro Lot-Truyère : l’entreprise poursuit ses investissements

Une trentaine d’acteurs du territoire (services de l’État et élus, partenaires touristiques, associations, entrepreneurs) étaient réunis récemment à Lacroix-Barrez pour échanger sur le bilan des activités 2022 et les projets 2023 des aménagements hydroélectriques du groupement d’usines Brommat-Sarrans, exploités par les équipes EDF dans le nord de l’Aveyron. L’année 2022 a été marquée par une sécheresse historique et une adaptation permanente des conditions d’exploitation de ces ouvrages pour assurer la gestion multi-usages de la ressource eau, en concertation avec les différents acteurs (agriculteurs, collectivités…) et sous le contrôle des pouvoirs publics (préfets). 2022 a aussi été marquée par un passage de l’hiver "sous tension" où l’hydraulique, 1re des énergies renouvelables, joue un rôle essentiel, pour le système électrique.

Au fil des ans, les bilans externes organisés chaque année par EDF sur le territoire sont ancrés dans les habitudes et sont devenus des temps forts entre les équipes EDF Hydro et les acteurs locaux. Pour Caroline Togna, directrice EDF Hydro Lot-Truyère : "Une des spécificités de notre métier d’hydraulicien est notre rapport au territoire. La production d’électricité avec la force de l’eau, la gestion de l’eau, est nécessairement une activité industrielle ouverte sur son environnement. Ce lien avec les acteurs du territoire est extrêmement important. Au-delà de nos échanges réguliers, ces rencontres annuelles permettent de faire un point d’arrêt pour présenter le bilan de l’année écoulée et dresser les perspectives pour l’année qui vient, en impliquant l’ensemble de nos parties prenantes, élus, acteurs du tourisme, entreprises partenaires, associations… "

Sur le plan économique, EDF Hydro Lot-Truyère emploie localement une cinquantaine de salariés. En 2022, EDF Hydro Lot-Truyère a également investi environ 7 M€ dans les travaux de maintenance et de rénovation des aménagements hydroélectriques (centrales et barrages) exploités par le groupement d’usine de Brommat-Sarrans, au bénéfice de la sûreté et de la performance de production dont 15 % de ces chantiers ont bénéficié directement à des entreprises prestataires locales de l’Aveyron et du Massif Central. Parmi les principaux chantiers de l’année 2022 figurent la rénovation des ponts roulants de Brommat 2, le transport du transformateur de secours national (TRNS 12) acheminé en décembre dernier, la rénovation partielle du groupe de production 4 de Sarrans et le remplacement de la roue du groupe de production 3 de Sarrans.

En 2023, ce sont 9 M€ qui seront investis par EDF dans des travaux dont le remplacement du transformateur par le TRNS 12 et l’étanchéité aval du robinet sphérique du groupe de production 7 de Brommat.