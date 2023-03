Grève du 23 mars : 250 manifestations, secteurs mobilisés... Un jeudi sous tension à prévoir, voici à quoi s'attendre

Voici à quoi s'attendre pour cette neuvième journée de mobilisation contre la réforme des retraites.

Cette neuvième journée de mobilisation est la première lancée à l'appel des principaux syndicats suite à l'utilisation du 49.3 en Assemblée nationale et au rejet des motions de censure. Elle s'annonce très suivie, alors que des manifestations sauvages éclatent tous les soirs et que des actions coup de poing sont menées spontanément depuis ces derniers jours.

L'intervention du président de la République, Emmanuel Macron, au journal de 13 heures de TF1 et France 2, est loin d'avoir apaisé les esprits. Les manifestants réclament toujours le retrait du projet de réforme des retraites, qui prévoit notamment de décaler l'âge légal du départ de 62 à 64 ans.

Bien des secteurs ont, cette fois encore, l'intention de se mobiliser. Environ 250 manifestations sont prévues ce 23 mars.

Où seront les manifestations en Occitanie ? Rodez (Aveyron) : 14 heures sur la place d'Armes

Mende (Lozère), à 17 heures sur place Urbain V

Figeac (Lot) : 14 h 30 devant le lycée Champollion

Cahors (Lot) : 14 heures sur la place François-Mitterrand

Biars-sur-Cère (Lot) : 10 heures devant la mairie

Montauban (Tarn-et-Garonne) : 10 heures à l'esplanade des Fontaines

Albi (Tarn) : 14 h 30 sur la place du Vigan

Castres (Tarn) : 11 heures sur la place Saoult

Toulouse (Haute-Garonne) : 15 heures dans le quartier à Saint-Cyprien

Muret (Haute-Garonne) : 15 heures sur les allées Niel

Saint-Gaudens (Haute-Garonne) : 15 heures sur la place Jean-Pégot

Auch (Gers) : 10 h 30 devant la gare SNCF

Tarbes (Hautes-Pyrénées) : 10 heures devant la Bourse du Travail

Foix (Ariège) : 14 heures au Haut de Villote

Perpignan (Pyrénées-Orientales) : 10 h 30 sur la place de la Catalogne

Prades (Pyrénées-Orientales) : 10 h 30 devant la sous-préfecture

Carcassonne (Aude) : 14 h 30 au rond-point Autoroute Ouest (au niveau de Darty et Décathlon)

Narbonne (Aude) : 14 h 30 au théâtre

Montpellier (Hérault) : 10 h 30 sur la place Zeus

Sète (Hérault) : 10 h 30 sur la place de la Mairie

Agde (Hérault) : 17 heures au Moulin des Evêques

Béziers (Hérault) : 10 h 30 à la Maison des syndicats

Bédarieux (Hérault) : 10 h 30 à la Maison des syndicats

Lodève (Hérault) : 11 heures devant la sous-préfecture

Lunel (Hérault) : 11 h 30 sur la place de la République

Ganges (Hérault) : 12 heures devant la mairie

Nîmes (Gard) : 14 h 30 aux jardins de la Fontaine et l'avenue Jean-Jaurès

Uzès (Gard) : 10 heures devant la mairie

Bagnols-sur-Cèze (Gard) : 10 h 30 au monument aux Morts

Alès (Gard) : 10 heures devant la sous-préfecture

Le Vigan (Gard) : 18 heures devant l'Hôtel de Ville

Dans les transports

Il y aura une forte mobilisation du côté de la SNCF, d'importantes perturbations sont à prévoir. SNCF Voyageurs annonce qu'un TGV (INOUI et OUIGO) sur deux sera sur les rails, et seulement un TER sur trois. Les Intercités (de jour comme de nuit) ne circuleront pas, sauf : deux allers-retours entre Paris et Clermont et deux allers-retours entre Paris et Brive.

Grosse galère en prévision en Ile-de-France, le réseau de train et de métro de la RATP sera très perturbé également. Dans les grandes villes, tous les services de transport ne seront pas assurés.

Dans les airs, les contrôleurs aériens ont déposé un préavis de grève jusqu'à jeudi soir. Le trafic aérien devrait resté perturbé dans les aéroports de Paris-Orly et Marseille-Provence, quand des retards et des annulations sont à prévoir partout en France.

Dans les raffineries

Des actions de blocages pourraient se poursuivre dans plusieurs raffineries ce jeudi, notamment dans celle de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) où de vives tensions ont éclaté face aux forces de l'ordre après l'annonce des réquisitions de personnels.

La raffinerie de Donges (Loire-Atlantique) a été délogée dans la nuit de lundi à mardi par les forces de l'ordre, mais les salariés pourraient poursuivre de nouvelles actions. Près de Rennes (Ile-et-Villaine), le dépôts pétrolier de Vern-sur-Seiche est toujours occupé.

A Feyzin (Rhône), près de Lyon, la raffinerie de TotalEnergies a stoppé les expéditions de carburant depuis lundi 20 mars. Rien ne sort non plus que la bio-raffinerie de La Mède (Bouches-du-Rhône).

Chez les éboueurs

Les montagnes de poubelles continuent de s'accumuler à Paris. Le 17 mars, la barre des 10 000 tonnes de déchets attendant d'être ramassées dans les rues a été franchie.

Le mouvement des éboueurs touche également Orléans (Loiret), le Havre (Seine-Maritime) et prochainement peut-être Marseille (Bouches-du-Rhône) à l'appel du syndicat FO.

Dans les écoles

Le syndicat Snuipp-FSU a annoncé entre 40 et 50 % de grévistes parmi les professeurs du primaire ce jeudi. Les parents ont normalement été alertés, car les enseignants avaient jusqu'au lundi 20 mars pour indiquer leur absence. Une forte mobilisation est également attendue dans les collèges, lycées et universités.

Les services de transports, les activités périscolaires, les garderies ou la cantine pourraient aussi connaître des perturbations.

Chez les lycéens et les étudiants

Par voie de communiqué, la Fédération indépendante et démocratique lycéenne a appelé à se mobiliser ce jeudi ainsi qu'à "durcir le mouvement contre ce gouvernement qui n'écoute ni les millions de personnes dans les rues, ni la représentation nationale et syndicale". Plusieurs organisations, comme La Voix Lycéenne, appellent aussi à manifester.

De nombreuses universités étaient bloquées en début de semaine, comme à Toulouse, Rennes, Paris, Lyon, Nantes, Bordeaux, Strasbourg, Caen, Saint-Etienne, Lille... Il est probable que le mouvement se poursuive dans les universités ce jeudi, soit via des blocages, soit via des appels à se joindre aux manifestations.

Dans les transports routiers

L'appel à la grève reconductible de la Fédération des transports routiers Sud-Solidaires, lancé depuis le 5 mars, a été prolongé et va continuer pour "une durée indéterminée". La CFDT-FGTE en appelle aussi "aux salariés et agents de transports et de l'environnement" pour la manifestation de ce jeudi.