DIRECT. Grève du 23 mars : suivez l'acte 9 de la mobilisation contre la réforme des retraites en France

Ce jeudi 23 mars 2023 marque l'acte 9 de la mobilisation contre la réforme des retraites en France. Suivez l'évolution de la situation dans l'Hexagone.

C'est l'acte 9. Après les 17 et 31 janvier, les 7, 11 et 16 février et enfin les 7, 11 et 15 mars, ce 23 du troisième mois de l'année marque une nouvelle journée durant laquelle les manifestants battront le pavé en France. L'intersyndicale reste unie en bloc contre la réforme des retraites.

"Il y a une exaspération", martèle Laurent Berger

Sur le plateau de RMC, ce jeudi matin, Laurent Berger, secrétaire général du syndicat CFDT, a martelé : "il y a une exaspération. On a toujours dit que la situation allait devenir explosive si on n'était pas écouté". En réaction à la prise de parole du président de la République, mercredi à 13 heures, le syndicaliste a interrogé. "Est-ce qu'il a un discours apaisant ? Non !".

S'il a reconnu qu'il fallait "canaliser" la "forme de colère" aujourd'hui présente, Laurent Berger a déclaré qu'il "portera(i) toutes les responsabilités qui sont les miennes".

\ud83c\udf99 "Il faut comprendre qu'il y a une cassure démocratique dans ce pays."



Laurent Berger répond aux questions d'Apolline de Malherbe dans le #FaceAFace pic.twitter.com/PzUzdBYSo4 — RMC (@RMCInfo) March 23, 2023

Les manifestants dans l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle

Des manifestants ont aussi pénétré dans l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, à Paris, comme le rapporte le syndicat CGT de l'enceinte.

Roissy CDG 23 MARS 2023 pic.twitter.com/SrERD7SlDw — CGT Roissy CDG Aéroport (@CgtULCdg) March 23, 2023

GRÈVE BLOCAGE MACRON DÉGAGE pic.twitter.com/TwCWoPMrM7 — CGT Roissy CDG Aéroport (@CgtULCdg) March 23, 2023

Des actions sur les rails

La SNCF en Occitanie rapporte que "des individus présents sur les voies" paralysaient le trafic entre Sète et Toulouse. "Le trafic est désormais interrompu sur l'axe Béziers - Carcassonne", ajoutait-il, peu avant 8h30. "Les forces de l'ordre font leur maximum pour rétablir le trafic au plus vite."

\ud83d\udd34 7h40

(Sète \u2194\ufe0f Toulouse)



\u26a0\ufe0fLe trafic est interrompu entre Sète et Toulouse à cause d'individus présents sur les voies.



Les forces de l'ordre sont sur place.



Vos CM sont en ligne pour répondre à vos questions \ud83d\udcac\ud83d\udcf2 pic.twitter.com/WzItErPxtY — liO Train SNCF Occitanie (@lio_train_sncf) March 23, 2023

Ça bouge déjà à Toulouse

En début de matinée, la situation est déjà tendue dans la Ville rose. Selon nos confrères d'Actu Toulouse, plusieurs incendies étaient en cours au niveau de Barrière de Paris, et surtout sur le périphérique, à l'ouest de la ville, où la circulation est très, très compliquée ce jeudi matin.

Les transports perturbés

Sans surprise, le mouvement de grève impactera fortement les transports en France. SNCF Voyageurs annonce qu'un TGV sur deux, INOUI et OUIGO, sera en circulation, ce qui sera le cas d'un seul TER sur trois. Les Intercités ne circuleront pas, sauf deux allers-retours entre Paris et Clermont, et deux allers-retours entre Paris et Brive.

250 manifestations en France, Rodez en poumon aveyronnais

Environ 250 manifestations auront lieu dans toute la France, ce jeudi. En Occitanie, certaines démarreront dès 10 heures, comme à Tarbes (Hautes-Pyrénées) et Alès (Gard), 10 heures 30, comme à Montpellier (Hérault), Auch (Gers) et Perpignan (Pyrénées-Orientales) ou encore 11 heures, comme à Castres (Tarn).

En Aveyron, un seul et même rassemblement se tiendra ce 23 mars. Ce sera au Piton : le cortège se réunira dès 14 heures, sur la place d'Armes. Il prendra la direction d'Onet-le-Château et réunira tous les manifestants aveyronnais.

"Il va y avoir foule demain à Rodez ! Continuons à convaincre nos collègues, amis, famille pour un raz de marée de la colère", indiquait l'Union Départementale de la CGT, mercredi, précisant que 10 bus en provenance de plusieurs communes de l'Aveyron étaient déjà pleins pour rallier Rodez.

Une dernière semaine charnière

Ce neuvième jour de mobilisation vient conclure une semaine qui aura certainement été la plus animée depuis le début de l'année. Jeudi 16 mars, le gouvernement annonçait l'utilisation du 49.3 en vue de faire passer, sans vote, la très controversée réforme des retraites. Très vite, de vives réactions ont émergé.

Lundi 20 mars, Elisabeth Borne a frôlé le pire, la motion de censure déposée par le groupe Liot n'étant qu'à neuf petites voix d'être adoptée (278 contre les 287 requises). La tension n'est pas retombée en France, et ce malgré l'interview d'Emmanuel Macron, au JT de 13 heures, mercredi 22 mars 2023.

L'intersyndicale, comme de nombreux députés de l'opposition, a donc ainsi appelé à une nouvelle grosse journée de mobilisation dans le pays, ce jeudi 23 mars.