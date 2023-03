Onet-le-Château. Le groupe "Wi filles" du collège des 4C a organisé son "digital clean up"

L’objectif du projet "digital clean up week" porté par les douze collégiennes du groupe "Wi filles" est double : sensibiliser jeunes et adultes sur la pollution liée au numérique et réfléchir sur les métiers possibles dans cette branche. Pour ce faire, elles ont organisé sur une semaine leur action autour de trois axes :

- Une collecte de téléphones, smartphones, tablettes et autres imprimantes et ordinateurs qui ne fonctionnent plus et qui seront donnés à l’association Rack, qui les reconditionnera pour les redistribuer à des personnes dans le besoin. Cette collecte a permis de récupérer 42 appareils !

– Un challenge entre professeurs et élèves sur le nettoyage de leurs données. Le challenge a été relevé et gagné par les jeunes (qui auront un diplôme), qui ont nettoyé 195 Go contre "seulement" 192 pour les adultes.

- Enfin, s’est tenue récemment une conférence animée par Paul Pitiot directeur de 3iL Ingénieurs, école basée dans les locaux de la CCI à Bourran, sur le concept de "numérique responsable". Être "numérique responsable" c’est prendre conscience de l’épuisement des ressources non renouvelables, de l’augmentation des émissions à effet de serre, de l’aggravation de la pollution de l’eau et de l’air et enfin de la hausse de la consommation d’énergie et agir. À l’aide d’un très intéressant diaporama, un échange très riche s’est instauré avec le groupe, mais aussi avec les autres collégiens, parents et professeurs.

Pour conclure, on retiendra un chiffre édifiant : l’univers numérique, ce sont 34 milliards d’équipements, soit 8 par utilisateur, ce qui représente 223 millions de tonnes, l’équivalent de 179 millions de voitures en moyenne ; 5 fois plus que le parc automobile français…