Espalion. Le petit-déj’aveyronnais du RCENA a fait recette

Profitant d’un dimanche sportivement de repos, le Rugby-Club proposait à ses joueurs, parents de l’école de rugby, supporteurs, amis ou tout simplement aux amateurs de petits-déjeuners roboratifs un rendez-vous "tête de veau ou escargots".

L’occasion d’un moment convivial tout en abondant la trésorerie du club. Comme d’habitude les escargots de Nadaillac étaient excellents et la tête de veau sauce tartare n’a plus de secret pour Janou. L’occasion aussi pour les joueurs de souder le groupe avant les phases finales qui débutent ce samedi après-midi (à 16 heures) face aux Tarnais de Vielmur pour l’équipe B et dimanche (à 15 heures) face à Quint-Fonsegrives (31) pour l’équipe fanion. Leur seconde place au classement leur donne l’avantage de recevoir au stade Michel-Granier. Ces deux équipes donnent rendez-vous à tous leurs supporters.