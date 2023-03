Luc-la-Primaube. Les 190 élèves de Jean-Boudou ont chanté en occitan lors du concert Hemnas-Femnas

Un concert qui a évoqué ce qui se transmet par et à travers les femmes.

Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, la MJC proposait récemment, à l’espace Saint-Exupéry, avec le conseil départemental de l’Aveyron, un concert en occitan "Hemnas-Femnas", qui valorise la place des femmes dans notre société. Un concert qui évoque ce qui se transmet par et à travers les femmes, comme des fils sensibles tendus entre les générations.

Auparavant, les 190 élèves de maternelle et primaire du groupe scolaire Jean-Boudou avaient participé à des ateliers pour préparer ce concert jeune public lors desquels ils avaient abordé la découverte et la pratique du chant occitan en collectif ou en polyphonie, la thématique de l’égalité hommes – femmes ou de la condition féminine à travers des chants traditionnels…

Des chants qui parlent de moments de vie allant de l’enfance à l’adolescence jusqu’à la femme mûre, mariée ou non, parfois mal-mariée. Des chants témoins d’une société, qui ont été portés par des passeuses de valeurs pour les générations suivantes…

Hemnas Femnas, c’est un répertoire de chants de femmes qui racontent comment il était possible pour les jeunes femmes de s’émanciper des codes de la société traditionnelle. Les chanteurs se sont fait les interprètes de ces histoires de femmes, de leurs chemins de vie, de la liberté et du courage qu’elles ont su trouver pour surmonter les difficultés.

Le trio mixte, Latxi Achiary, Pascal Caumont et Anne Enjalbert, ont interprété des chants occitans qui parlent des femmes et qui sont le témoignage de situations plus souvent de résistance que de soumission.

Le nombreux public, composé essentiellement de parents et grands-parents des élèves de Jean-Boudou, n’a pas ménagé ses applaudissements.