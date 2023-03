Les Français sont prêts à payer jusqu'à 15% de plus pour une juste rémunération des producteurs

(ETX Daily Up) - Malgré la forte inflation sur les produits alimentaires, de l'ordre de 14,5% en février, la conjoncture économique ne semble pas avoir d'effets sur les convictions d'une majorité de Français. 61% sont prêts à payer jusqu'à 15% plus cher un aliment pour qu'un producteur soit rémunéré à la hauteur de son travail. C'est notre chiffre du jour.

Alors que les Français ont réaffirmé leur attachement au monde agricole en arpentant en masse la dernière édition du Salon international de l'Agriculture à Paris (615.204 visiteurs sont venus visiter la plus grande ferme éphémère de France fin février), un nombre non négligeable de consommateurs (61%) se disent prêts à s'engager financièrement pour améliorer les conditions sociales des agriculteurs. Le baromètre Pourdebon.com réalisé par l'institut Kantar*, qui a valeur de référence quand il s'agit de jauger le succès des circuits courts, révèle qu'une majorité de Français pourrait payer entre 5% et 15% plus cher un produit pour une juste rémunération aux agriculteurs.

D'après l'analyse publiée par cette plateforme en ligne qui facilite les ventes directes entre producteurs et consommateurs, payer un producteur à la hauteur de son travail est une logique au point d'en être une motivation d'achat pour 43% de répondants. Ces convictions sont d'autant plus intéressantes à souligner dans un contexte inflationniste qui pousse 47% de Français à restreindre leurs dépenses alimentaires à cause de contraintes budgétaires (baromètre Agence Bio/ObSoCo).

Particulièrement plébiscités pendant les confinements, les circuits courts continuent d'être une sérieuse option d'achat, contrairement à ce qui avait été avancé au sortir de la crise sanitaire. En septembre dernier, l'Inrae avait publié les conclusions d'une étude à ce propos, indiquant que "il n’y a pas de baisse généralisée des ventes en circuits courts, par rapport à la situation d’avant-crise". Du côté de l'analyse de Pourdebon.com/Kanter, on apprend que 61% de Français ont consommé des produits issus de circuits courts en 2022. Sans surprise, ce sont d'abord les fruits et les légumes qui sont achetés (77%), devant le fromage (50%) et la viande (47%).

*Cette étude a été menée auprès d'un échantillon de 1.000 individus interrogés du 3 au 6 février 2023.