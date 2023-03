Les ventes de trottinettes sont montées en gamme en 2022

(AFP) - Moins d'engins vendus, mais plus de chiffres d'affaires: les acheteurs de trottinettes électriques sont montés en gamme en 2022, selon les chiffres publiés jeudi par la Fédération des professionnels de la micro-mobilité (FPMM).

Après cinq ans de forte hausse, les ventes ont calé en 2022, à 759.000 unités vendues (-16 % sur un an).

Mais le marché français a encore grossi en valeur pour atteindre 345 millions d'euros (+14,5%), avec un prix moyen en forte hausse (+33,2%) à 455 euros.

Omniprésentes jusqu'ici, les trottinettes d'entrée de gamme (vendues moins de 300 euros) ont fortement baissé au profit des gammes supérieures, entre 300 et 800 euros.

Si l'inflation générale a joué un rôle, cette hausse des prix est surtout liée à un "marché qui tend à devenir mûr", analyse Jean Ambert. Membre du conseil de la FP2M et dirigeant du cabinet d’étude spécialisé Smart Mobility Lab, il a réalisé cette étude de marché qui rassemble les données des fabricants et des revendeurs.

"Les primo-accédants n’ont pas de connaissance des produits au démarrage", souligne M. Ambert. "Les acheteurs de trottinettes veulent s’assurer ensuite de leur autonomie, de leur puissance pour monter des côtes. Plus ça va, plus leur niveau d’exigence est important".

Les clients privilégient d'ailleurs les grandes surfaces spécialisées à la vente en ligne, qui recule.

63% des utilisateurs choisissent principalement ces engins pour gagner du temps et 24% pour leur côté écologique, selon une enquête OpinionWay menée entre début 2021 et octobre 2022 auprès de 861 possesseurs de trottinettes électriques ou gyroroues (une grosse roue motorisée avec deux cales pour les pieds).

La moitié des utilisateurs roule tous les jours ou presque et près de la moitié prend son engin dans un autre moyen de transport, que ce soit une voiture, un bus ou le train. 34% d'entre eux parcourent entre 5 et 10 kilomètres, et 25% 10 km ou plus.

29% des utilisateurs ont renoncé à un abonnement de transport public, et 21% à l'achat d'une voiture ou d'un deux-roues motorisé.

Plus de deux millions de Français utilisent désormais un engin de déplacement personnel motorisé (EDPM), principalement des trottinettes électriques mais aussi des gyroroues, selon cette étude.