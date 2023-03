Pottery Boy ou quand la poterie devient sexy sur TikTok

(ETX Daily Up) - Après les bûcherons, les cuisiniers ou les peintres, c’est au tour des céramistes d’affoler la communauté TikTok. Des vidéos mettant en scène des hommes torse nu modelant de l’argile, deviennent virales sur la plateforme, sous le hashtag Pottery Boy. Décryptage d'un phénomène qui dépoussière la poterie et fait de ces hommes les nouveaux sex symbol de TikTok.

Vous avez sûrement déjà vu défiler sur TikTok de jeunes hommes vêtus d’un simple tablier modeler de l’argile sur un disque tournant. Loin d’être anodin, ce genre de vidéos s'est multiplié sur la plateforme avec le hashtag #PotteryBoy, qui cumule 260 millions de vues. De quoi satisfaire les fans de la scène d’amour du film "Ghost" dans laquelle les acteurs Patrick Swayze et Demi Moore façonnent de l’argile. Sur TikTok, de nombreux comptes sont devenus populaires, et s’adonnent exclusivement à de la démonstration de poterie sensuelle. La poterie, autrefois hobby de nos grands-parents, semble avoir trouvé un nouveau souffle avec le Pottery Boy.

Un phénomène qui accumule des millions de vues

Ce seront généralement de jeunes hommes, à la plastique parfaite, légèrement vêtus, qui vous montreront comment faire des bols de ramen et des vases pour "votre maman". Parmi eux, Théo Hirschfield, 22 ans, connu sous le nom de Pottery Boy, qui a accumulé 49,3 millions de vues avec une vidéo dans laquelle il donne une fessée, tourne et sculpte un morceau dans un pot de fleurs. L'artiste, originaire de Melbourne (Australie), a ouvert son premier studio de poterie en avril 2018. Il a déclaré au site The Post, que cela ne le dérangeait pas de se mettre à moitié nu et de créer en ligne, si cela pouvait aider les gens dans le monde de la poterie. Une stratégie qui s'avère payante puisque dans les commentaires, on trouve plusieurs déclarations d’amour : "Je veux vivre avec lui", ou encore "Tout plaquer et devenir de l’argile". Résultat, le jeune homme réunit plus d’un million d’abonnés sur TikTok.

Billy Keogh, un Américain âgé de 23 ans, s'est mis à la céramique à la suite de la pandémie de 2020. Depuis fin 2022, Keogh partage des vidéos sensuelles de lui-même, moulant des tasses, des bols et des assiettes sur fond de musique jazz. Celui-ci confie également au site The Post apprécier la fanbase qu’il s’est construite, mais ne peut s'empêcher d’être choqué par certains commentaires assez osés.











Un business onéreux pour les céramistes

Cette tendance doit son origine à Dax Newman, qui a démocratisé le Pottery Boy en 2020. A l’origine mannequin et influenceur, cet Américain rencontre progressivement du succès sur Instagram, puis sur Tik Tok. Il crée par la suite sa marque de poterie, The Pot Shed, et permet à ses fans d'acheter son travail. En 2021, il figurera même dans les colonnes du New York Times après avoir amassé 30.000 dollars sur Snapchat grâce à son contenu.

Un autre artiste de poterie d’origine australienne, "Pottery Boy", qui se passionne pour l’argile depuis 2018, fait régulièrement des partenariats rémunérés avec des marques, comme c’est le cas avec la boisson énergisante RockStar Energy. Il vend également ses conceptions en ligne. Une toile de fond bien tissée pour monnayer sa passion avec son physique. Des célébrités avaient également commencé à faire de la poterie un "hobby cool", comme l’acteur Seth Rogen, qui vend désormais ses créations sophistiquées à travers Instagram.

La multiplication de ce genre de comptes, et leur succès, a fait de la poterie une activité artistique à la mode. En 2022, le site spécialisé Hobbycraft a enregistré, sur trois mois, une augmentation respective de 150% et de 223% de recherches d'"argile séchant à l'air" et d'"outils en argile" en Grande-Bretagne, selon You Magazine.

Une sexualisation des métiers manuels

Ce n’est pas la première fois que des métiers manuels se retrouvent sexualisés sur la plateforme de TikTok. Rappelez vous en 2021, Bradley Thoren, ce bûcheron ne portant qu'une salopette, qui se filmait en train de couper du bois. La vidéo avait totalisé plus de 700 000 vues, devenant très rapidement virale. Beaucoup d’internautes l’avaient reprise, afin de montrer leur réaction, dont la chanteuse Doja Cat. Et les cuisiniers ne sont pas épargnés non plus. Sur TikTok, le hashtag Hot Man Cook fait également sensation, montrant des hommes musclés à peine vêtus en train de cuisiner une omelette. Assisterions-nous à une nouvelle forme du "sexy"? A suivre.