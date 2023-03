Dans le cadre de la neuvième journée de grève contre la réforme des retraites, des actions de blocages sont en place en Aveyron ce jeudi matin.

RN 88 bloquée à Séverac-d'Aveyron

Ce jeudi matin, des militants de l'Aveyron et de la Lozère contre la réforme des retraites, bloquent actuellement la RN 88 au niveau du rond-point de Lapanouse sur la commune de Sévérac-d'Aveyron.

D840 bloquée entre Capdenac et Figeac

À la frontière des départements du Lot et de l'Aveyron, là aussi des opposants à la réforme des retraites perturbent la trafic routier au rond-point de La Capelette sur la D840 qui fait la jonction entre Rodez et Brive (Corrèze).

Centre de distribution de courrier à l'arrêt

À noter que les centres de distribution du courrier d'Onet-le-Château, Villefranche-de-Rouergue et Aubin sont aussi bloqués par des grévistes.

Opérations lycées bloqués à Rodez et Millau

À Rodez et Millau le mouvement de contestation contre la réforme des retraites est aussi en marche chez les lycéens qui organisent des blocages d'accès aux établissements de Foch et Monteil (Rodez) et Jean Vigo (Millau).