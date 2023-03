Réforme des retraites : lycéens, employés, retraités, les réactions de manifestants à Rodez

Présents à Rodez ce jeudi 23 mars dans le cortège de la manifestation aveyronnaise contre la réforme des retraites, deux lycéens de 16 ans, un salarié de 55 ans et une retraitée de 72 ans réagissent à l'interview télévisée du président de la République, mercredi 22 mars sur TF1 et France 2, et donnent leur ressenti sur la mobilisation ruthénoise.