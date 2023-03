Sur les pas du patrimoine espalionnais

Dimanche dernier, le club de randonnées saint-cômois avait la charge d’organiser la sortie départementale hebdomadaire "À chaque dimanche sa rando". Malgré la météo peu encourageante, vingt-quatre marcheurs venus de tout le Nord-Aveyron étaient au rendez-vous pour découvrir le patrimoine espalionnais. Après quelques pas en bordure du Lot sur le GR 65 des pèlerins de Compostelle, le groupe a apprécié la vue sur le Pont-Vieux, le Vieux-Palais, les statues du scaphandrier et du joueur de quilles avant d’entreprendre l’ascension de la butte de Calmont pour rejoindre le château médiéval sur son piton basaltique. Le retour a emprunté l’ancienne voie de chemin de fer avec sa succession de viaducs et tunnels avec passage devant l’église romane de Perse et la croix de Saint-Hilarian. Un parcours d’une dizaine de kilomètres apprécié de tous.