Deux concerts sont prévue dans l'après-midi du dimanche 26 mars.



Dimanche 26 mars, la salle de concert le Club accueille la compagnie Alatoul et son spectacle pour les enfants "Jack Jacko la guitare". D’une durée de 50 minutes et accessible aux enfants à partir de 3 ans, ce spectacle raconte l’histoire de Jack Jacko traversant le monde pour trouver un guitariste, suite à la disparition de son père, Mr Luthier.

Ce conte musical amènera les enfants et les grands à voyager à travers 5 continents, portés par les rythmiques du djembé et d’une derbouka, et les mélodies d’un accordéon, d’un banjo ou encore d’un piano. Le jeune public découvrira à travers ce spectacle l’univers des instruments qui raconteront leur propre histoire. Ce spectacle est organisé par les élèves de CE2-CM2 de l’école de Morlhon-le-Haut, dans le cadre d’un projet d’action culturelle intitulé "Un concert de A à Z". Depuis le mois d’octobre, les enfants préparent ce rendez-vous. Ils ont ainsi fait le choix du spectacle et assurent toute l’organisation de l’évènement au côté de l’équipe du Club. Ils sont impatients d’accueillir le public dimanche !

Rendez-vous dimanche à 14 h 30 ou 16 heures. Prévente : 7 €. Sur place : 9 €.