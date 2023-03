Aveyron : découvrez bientôt "Toupines et tout-petits", une sorte d'Uber Eats bozoulais pour les enfants

Marjorie Abriol, de Bozouls, compte mettre en place ce service bien spécifique de repas à domicile.

La Bozoulaise Marjorie Abriol, 36 ans, a l’intention de mettre en place un service de repas frais destinés aux enfants de 4 mois à 4 ans, livrés à domicile aux familles qui en feront la demande.

Pour cela Marjorie s’entoure des conseils d’une professionnelle en nutrition afin de répondre aux besoins nutritionnels et physiologiques des tout-petits, également pour la maîtrise de l’hygiène alimentaire tout au long de la production et de la livraison avec le suivi d’une entreprise certifiée en hygiène et analyses microbiennes.

Dans son projet, Marjorie proposera trois formules en fonction des âges et des besoins de l’enfant : de 4 à 7 mois ; de 8 à 15 mois ; et enfin pour les 16 mois et plus. Des formules sur-mesure pourront se décliner en goûter ou en repas du soir. Le choix des circuits courts sera privilégié auprès des fournisseurs maraîchers, crémiers, épicerie bouchers, fromagers, meuniers afin d’offrir des produits majoritairement issus d’une agriculture biologique de qualités pour mijoter des recettes savoureuses et renouvelée au rythme des saisons.

L’entreprise unipersonnelle constituée par Marjorie appelée "Toupines et tout-petits" projette de construire une cuisine laboratoire aménagée aux normes en vigueur adaptée à la petite enfance, et ce sera également un service pratique de livraison des produits dans un rayon de 35 km autour de Bozouls.

La demande existe en raison des activités professionnelles des parents qui n’ont pas toujours le temps de cuisiner et de préparer les repas pour leurs enfants.

Souhaitons bonne chance à cette maman pour ce projet inédit en ruralité.

Plus de renseignements : contact : 06 84 00 20 72 ou marjorieabriol.ttp@gmail.com