Aveyron : le rallye Terre des Causses se prépare

La première étape du championnat de France des rallyes terre se tiendra à partir du vendredi 31 mars.



Le premier week-end d’avril (à partir du vendredi 31 mars), le rallye Terre des Causses ouvrira les hostilités du championnat de France des rallyes terre. Ce sera la 26e édition organisée par l’Écurie Uxello. Un parcours qui s’est étoffé au fil des ans. Le rallye comporte 5 spéciales chronométrées à parcourir 2 fois. Deux spéciales auront le départ sur le Villeneuvois et se dérouleront sur le Causse de Villeneuve. L’année dernière c’est 170 voitures qui se sont élancées au départ. Pour cette année le nombre de véhicules inscrit devrait être identique. Des véhicules qui seront parqués, le samedi soir, au Sol de la Dime. Les concurrents viennent de toute la France et même de l’étranger. Les VHC, véhicules historiques de compétitions, seront aussi de la partie.

Ce ne sont pas moins de 60 bénévoles qui vont œuvrer dans la nuit de vendredi à samedi pour mettre en place, le balisage du parcours, les zones "public", la signalisation routière temporaire, etc.

Les retombées économiques sont importantes pour notre région, puisqu’environ 3 000 nuitées sont comptabilisées dans les gîtes et hôtels de la région. Les commerces de proximité sont aussi sollicités par les centaines de spectateurs massées le long du parcours. Cette année un "shakedown" aura lieu derrière le foirail de Villeneuve, qui sert également de parc d’assistance. Ce parcours d’un peu plus de 2 km, sert à la mise au point finale des voitures avant la compétition ou à la prise en main par les pilotes de leur nouvelle monture.

L’organisation insiste sur le bon comportement des spectateurs en termes de sécurité et d’environnement. Ne pas s’exposer au danger en se positionnant trop près du passage des voitures ou dans un endroit dangereux pour faire la meilleure photo. Il y a des zones "public" balisées en vert ou le spectacle est sans danger. De respecter au mieux la nature et les cultures, de ne pas faire de feu, et bien entendu de ne pas laisser les déchets sur place. Le rallye c’est aussi ça.