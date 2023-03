Basket : les Serènes de Lunac, de la place de l’église à l’élite

Une aventure qui tient du miracle et inimaginable aujourd’hui : voilà l’histoire des Serènes de Lunac, club créé en 1970 sous l’impulsion de Jean-Marie Santucci, un "doc" visionnaire… Samedi 8 avril, l’équipe du président Christophe Puechberty a programmé une journée "souvenirs", reportée en 2020 en raison de la crise sanitaire.

Sous l’œil envieux des filles, les garçons avaient la chance de pouvoir pousser le ballon sur un coin d’herbe. À Lunac, à peine plus de 400 âmes, les loisirs féminins étaient rares en 1970. L’arrivée d’un médecin a bouleversé la vie paisible de ce village. Jean-Marie Santucci ne connaissait rien au basket, mais vu le nombre de filles qui souhaitaient pratiquer une discipline sportive, il a opté pour le ballon orange en achetant un livre au titre révélateur, "Que sais-je du basket ?" !

L’histoire des Serènes de Lunac est partie de là. De cette place de l’église où le "doc", surnommé ainsi toutes ces années de basket, a fait installer des cercles accrochés aux maisons. La vente de champignons et de châtaignes a permis d’acheter un premier ballon pour user le vieux goudron de cette place. Très vite, le "doc" a été emporté par cette passion orange : un bus récupérait toutes les joueuses dans les hameaux voisins, un premier entraîneur, en l’occurrence Georges Touboul, était recruté pour donner un peu plus de profondeur aux exercices et un gymnase ouvrait ses portes en 1976… Adieu les rencontres dominicales sous la pluie ! L’équipe a franchi les étapes lentement mais sûrement : en 1976, premier trophée avec la coupe de l’Aveyron face à Rodez et accession en Régionale 2 ; elle n’y est restée qu’une saison et a découvert ensuite la R1. Là, Jean-Marie Santucci se transforme en agent recruteur durant ses vacances en… Martinique ! Les 1,90m de Rose-Marie Concoriet ont ainsi débarqué à Lunac et, avec ce renfort de taille, les Serènes ont décroché leur billet pour la Nationale 3. En l’espace de dix ans, elles ont gravi cinq échelons. Jean-Marie Santucci n’était plus à un rêve près et n’hésitait pas à annoncer que son équipe évoluerait, un jour, au plus haut niveau. Un médecin de campagne "visionnaire", il n’en fallait pas plus pour que les Lunacoises deviennent le centre de toutes les attentions. Une "anomalie" qui, aujourd’hui, ne pourrait d’ailleurs pas exister.

Le plus haut niveau en quelques secondes !

Nadine Loupias et le regretté "Pierrot" Laval ont pris cette formation à tour de rôle, en Nationale 2. Avant l’arrivée de Jean-Paul Pupunat en 1988. Cette saison-là, les Laurence Lacombe, Josiane et Myriam Vaur, Sylvie Lardenois, Christine Buchet, Laurence Dall’Agnoletta ont eu le vent en poupe et décroché, quelques mois plus tard, leur billet pour la N1B. Elles sont épaulées par une première recrue américaine, Sheila Smith, qui a été suppléée, dans les mémoires, par Beth Hunt. Lors de la deuxième saison à ce niveau (1990-91), l’Américaine, à peine ses valises posées, inscrivait pas moins de 30 points sur le parquet lunacois. Et, a enchaîné les mêmes performances par la suite. Au point qu’Alain Jardel, emblématique coach de Mirande et sélectionneur des Bleues au féminin, ne dise à Jean-Paul Pupunat : "Tu la gardes jusqu’à la fin du championnat mais, après, elle vient chez nous !" Elle a donc pris la route du Gers pour y jouer deux ans avant de s’envoler vers le Japon.

Le rêve de Jean-Marie Santucci s’est finalement réalisé en 1992. Les Lunacoises ont terminé à la 4e place et ne sont donc pas concernées par l’accession. Mulhouse (2e) a déposé le bilan et Istres (3e) n’apportait pas les garanties financières nécessaires. La fédération a donc demandé au "doc" de se décider, ce qu’il a fait avant de raccrocher ! Durant trois saisons, le public (plus d’un millier environ) a ainsi assisté à des rencontres où les adversaires (Valenciennes-Orchies, Bourges, Tarbes, Mirande, Aix…) comptaient dans leur rang les meilleures joueuses françaises et des étrangères de talent. Les déplacements lunacois étaient épiques, puisque joueuses et staff conduisaient à tour de rôle, tandis que le "doc" dormait derrière sur les sacs !

La suite ? Une lente descente vers le niveau régional, avec le départ de Jean-Marie Santucci en 1997 (remplacé par Jean-Paul Pupunat) et une liquidation judiciaire au terme de la saison 1999-2000. Aujourd’hui, le Basket club des Serènes évolue en Régionale 2.

