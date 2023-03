Espeyrac. Concours de belote avec l’ADMR

De nombreux beloteurs ont tout récemment répondu à l’invitation de l’association locale ADMR d’Entraygues, à la salle des fêtes d’Espeyrac. De dévoués membres du club des retraités avaient soigneusement préparé la salle et installé les tapis et jeux de cartes.

Après 4 parties de 10 tours de cartes, c’est l’équipe Michel et Gilbert qui se classait 1re avec 3 852 points, suivie de Fabrice et Odette : 3 716 points, puis Pezet-Pezet avec 3 702 points, ensuite Alain et Michel : 3 636 points, Falissard-Sagnes : 3 580 points, Gastal-Boissier : 3 401 points, Francis-Nicole : 3 388 points, Maria-Jeanette : 3 375 points. Toutes les équipes participantes ont été récompensées. Le président de l’ADMR Gilbert Vigneron a remercié tous les beloteurs et ceux qui l’ont aidé pour le bon déroulement de cette animation qui s’inscrit dans un programme de développement et maintien des liens sociaux sur le territoire.

Le prochain concours de belote aura lieu le mardi 18 avril, à la salle des fêtes de Campouriez, à 14 h, et il est ouvert à tous.

L’ADMR propose également un rendez-vous théâtre, le samedi 15 avril, à 17 h, à la salle des fêtes d’Espeyrac avec "le Patraque théâtre d’Aurillac" qui présentera "Le béret de la tortue".

Chacun y est cordialement invité.