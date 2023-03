Des formations pour aider à devenir un meilleur trotteur

(ETX Daily Up) - Devant le comportement parfois dangereux des conducteurs de trottinettes électriques, une start-up française a décidé de proposer des formations. Ces dernières sont à destination des collectivités locales et des entreprises, afin de toucher le plus grand nombre. Le but est de rendre les trotteurs plus responsables.

Présent au salon Autonomy, à Paris, Two Roule accompagne depuis maintenant trois ans les collectivités locales et les entreprises qui le souhaitent dans le développement des mobilités durables sur l'ensemble du territoire français. La start-up propose des services de formation et de prévention afin d'éduquer l'ensemble de la population aux règles de sécurité dans la conduite d'une trottinette électrique.

Afin de mieux cohabiter avec les autres usagers de la route et ainsi d'éviter les accidents, il est nécessaire de maitriser la pratique de cet engin ainsi que la réglementation en vigueur. Lors de ses formations, l'enseignement est aussi bien théorique, en ce qui concerne l'équipement et l'attitude à adopter sur la route avec sa trottinette, que pratique, sur une piste d'essai dédiée. Il s'agit d'un organisme de formation certifié, mais aucun "diplôme" n'est distribué à la fin.

A noter que la Sécurité routière a déjà fait appel à Two Roule pour des actions ponctuelles, à destination d'agents de la fonction publique ou d'établissements scolaires. Avec Assurance Prévention, l’association des assureurs français, la start-up a même réalisé plusieurs clips vidéo ayant pour but de communiquer sur les règles de sécurité et les bonnes pratiques à adopter en engin de déplacement personnel motorisé (EDPM). Outre les trottinettes, ils regroupent aussi les gyropodes et autres gyroroues.

En trois ans d'existence, Two Roule a déjà formé plus de 25.000 personnes à la bonne conduite en trottinette électrique, à travers 500 animations différentes.