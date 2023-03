Villefranche-de-Rouergue. En route pour les seizièmes de finale

À la surprise générale, alors qu’elle pensait avoir fait le deuil de la qualification suite au revers subi face à Septfonds, l’Entente va disputer les seizièmes de finale du championnat d’Occitanie avec un déplacement à Labruguière leader incontesté de sa poule.

En début de saison, la qualification était l’objectif annoncé.

Si l’avantage d’évoluer à domicile devant ses supporters est indéniable pour Labruguière, les visiteurs seront libérés du poids de la pression.

Après son échec en finale du Bouclier des Terroirs du Tarn, les locaux n’ont pas le droit à l’erreur et voudront confirmer leurs ambitions et leur statut de favori. En raison du caractère particulier de ces matches de phases finales à élimination directe, ce n’est pas toujours la meilleure formation qui s’impose mais celle qui supporte le plus la pression et qui possède les vertus essentielles au jeu du rugby.

L’Entente doit croire en son destin et se donner les moyens de créer la surprise car tout reste possible même si la mission s’annonce délicate et périlleuse. Une victoire c’est l’exploit, une défaite la logique. Pour ce match couperet, les retours de certains joueurs blessés sont espérés.