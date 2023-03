Football : Rodez s'incline lourdement en amical à Toulouse

Vendredi 24 mars, le Raf était sur les terrains annexes du Stadium de Toulouse, pour un match amical contre le Tef'.

Après la gifle reçue en quart de finale de coupe de France contre les Violets en début de mois (6-1), les hommes de Didier Santini retrouvaient ceux de Philippe Montanier, en amical, vendredi matin. Et cela ne s’est pas forcément beaucoup mieux passé. En effet, cette fois, les Ruthénois ont été défaits par quatre buts à zéro sur des réalisations de Kamanzi, Birmancevic et Onaiwu, qui a trouvé le chemin des filets par deux fois. Les sang et or étaient déjà menés 2-0 à la pause.

Au vu des joueurs partis en sélection (Mpasi, Boma), et de ceux étant blessés ou en examen médical (Cibois, Abdennour, Vandenabeele, Chougrani, Soumano, Boissier), Didier Santini a été contraint de mettre en place un 4-4-2 avec des joueurs mal positionnés comme Corredor en milieu gauche. Un système qu'il n'avait jamais vraiment travaillé et qu'il ne compte pas remettre en place.

Malgré le score lourd, Santini ne veut retenir que du positif de cette rencontre. Car le principal pour lui était de pouvoir "bosser contre une bonne équipe de Ligue 1". Et de poursuivre : "Ce match nous a permis de faire une opposition, ce qu'on ne peut pas faire entre nous en ce moment, au vu du nombre de joueurs disponibles."

La composition ruthénoise : Secchi - Torres, Raux-Yao, Danger, Buadès - Corredor, Younoussa, Valerio, Pembélé - Mendes, Depres.