Espalion. Grand nettoyage de printemps au village d’Anglars

Avec l’arrivée du printemps et à l’approche d’une nouvelle saison, c’est à initiative de l’association Histoire et Patrimoine d’Anglars qu’une équipe de choc s’est retrouvée autour du président Jean-Pierre Moisset pour remettre au propre l’église et le musée du village.

Cela a commencé par un nettoyage complet des différentes salles. Ensuite, à l’extérieur, le groupe a taillé arbres et arbustes et a remis en ordre des abords. L’ouverture du musée est prévue à partir du mois de mai jusqu’au 30 septembre tous les dimanches de 14 heures à 17 heures et toute l’année pour les groupes sur rendez-vous par téléphone au 06 07 86 22 26.

Plus d’infos sur le site : www.museeardoiseanglars.fr