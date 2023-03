Grand succès de la traditionnelle estofinade de l’Accordéon club réquistanais

Une ambiance chaleureuse régnait dernièrement à la salle de spectacles à l’occasion de la traditionnelle estofinade de l’Accordéon Club Réquistanais. Le fidèle public adepte du menu préparé par les membres d l’ACR a répondu présent en grand nombre d’autant que le spectacle prévu était très alléchant.

En effet le groupe folklorique de Naucelle "les Clavélous" était l’invité d’honneur de cette soirée placée sous le signe de l’amitié et de la solidarité interclub. Ce groupe a donné un aperçu de son talent durant le repas. Les danseurs ont reçu une ovation avant de partager la scène avec les jeunes musiciens de l’ACR. Les amateurs de danses musette et folklore ont ensuite envahi la piste pour digérer l’excellent stockfish. Sandra, la présidente, a remercié Christiane Jany qui a œuvré aux fournaux durant plus de 30 ans pour régaler des centaines d’amateurs et qui vient de passer la main.

Les membres de l’ACR, musiciens et parents, remercient tous ceux qui ont aidé à redonner vie à cette soirée traditionnelle et à l’ensemble des danseurs du groupe folklorique les Clavélous, avec lesquels un véritable partage associatif s’est instauré le temps d’une soirée et au-delà dans le futur.