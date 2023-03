Entraygues-sur-Truyère. La bibliothèque, un lieu culturel très actif

Pendant l’assemblée générale de la bibliothèque municipale, Éliane Pradel, la présidente, a présenté le rapport d’activité avec un nombre de lecteurs stable et qui se renouvelle avec l’arrivée de familles avec enfants, et plus d’emprunts d’ouvrages.

Dix bénévoles font fonctionner ce lieu culturel.

La bibliothèque n’est pas simplement un lieu de prêts (pour lecteurs individuels et pour les enfants des écoles). Elle participe aux animations culturelles de la commune : accueil de l’écrivain local Robert Lestang venu présenter le métier de tailleur de pierre dans le cadre de l’exposition des métiers d’autrefois, animation d’un salon de lecture aux Mardis d’Entraygues, et à la fête des familles du Centre social, projection d’un film "Maradona" et débat lors du mois du film documentaire organisé par la Médiathèque départementale, soirée lecture musicale à partir d’un texte d’Albert Londres sur le Tour de France 1924 et lu par le comédien Bernard Fontaine. La Bibliothèque a aussi publié le livre : "Le pont de Truyère se raconte" qui rencontre un vif succès.

Rappelons qu’un club de lecture très convivial, réunissant une dizaine de lectrices qui se retrouvent mensuellement pour échanger, est ouvert à tous.

De nombreux projets sont évoqués : projection de documentaire en association avec le Cinéma pour tous, organisation d’une soirée contes pour enfants et adultes, lecture pour les tout-petits à la mini-crèche.

La bibliothèque s’inscrit dans le projet national et départemental de faire des bibliothèques des services culturels de proximité pour tous, un lieu de rencontre et de partage.

Le rapport d’activité et le bilan financier sont approuvés et le bureau est reconduit.