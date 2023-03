Bozouls. La poésie fleurit à l’Epicerie du Trou

Intitulée "Ruralités" du nom du premier recueil de la jeune poétesse et performeuse Hortense Raynal, native d’Estaing, une soirée pour fêter le Printemps de la Poésie s’est tenue à l’Épicerie du Trou le vendredi 17 mars à 20 heures.

Près de 50 personnes se sont retrouvées sur entrée libre pour écouter à travers la voix de Betty Boissonnade Combes et Alain Ténières des textes qui évoquent les paysages qui nous constituent et les maisons que l’on garde en mémoire comme des lieux fondateurs. Ainsi, entre les étals de fruits et légumes et le rayon crémerie, tout près de la petite librairie, ce sont les mots de 4 autrices contemporaines qui ont rebondi et traversé les cœurs : Hortense Raynal donc mais aussi Sylvie Gracia, Marie-Hélène Lafon et Cécile Coulon.

Quand la lecture est une activité personnelle, solitaire et le plus souvent silencieuse, la mise en voix donne une autre dimension aux mots, elle les fait vibrer et permet de partager l’émotion que pouvait susciter ce soir-là par exemple l’évocation de la souillarde d’une grand-mère, d’une grange abandonnée, d’un bord de ruisseau et des arbres qui le protègent.

Beau succès pour cette 1re manifestation qui s’est conclue par le verre de l’amitié et des gourmandises à grignoter !