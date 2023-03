Mur-de-Barrez. La "science" s’expose au CDI du collège du Carladez

Le service Lecture Publique de la Communauté de communes Aubrac Carladez Viadène a financé la location de l’exposition "Nous n’avons qu’une Terre" de l’association Délires d’encre, située à Labège (31), qui œuvre pour la diffusion de la culture scientifique et de la lecture. Entre la mi-février et la mi-mars, cette exposition interactive et itinérante sur le thème "Science" a été mise à disposition de tous les collégiens dans le CDI du Collège du Carladez à Mur-de-Barrez.

Les élèves de l’école primaire de Sainte-Geneviève-sur-Argence (Argences-en-Aubrac) se sont même rendus au collège du Carladez et ont pu visiter l’exposition. L’occasion pour chacun de se familiariser avec le thème de la Science et en savoir plus sur la Terre, sa formation, sa place dans le système solaire, ses écosystèmes et leur fragilité.

Il est à noter que toutes les écoles et collèges du territoire "Aubrac Carladez Viadène" peuvent bénéficier des services des médiathèques pour accueillir expositions et outils d’animation. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact avec Agathe Souyri, chargée de Lecture Publique : a.souyri@ccacv.fr