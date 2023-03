Salles-Curan. L’ADMR Pareloup-Monts du Lévezou a fêté les aides à domicile

Il y avait la journée de la musique, la journée de la femme, il y aura enfin, chaque 17 mars, la journée des aides à domicile.

Au niveau du territoire, aucune manifestation n’ayant pu être organisée par les responsables du secteur, l’association ADMR Pareloup-Monts du Lévezou a décidé d’offrir un moment de convivialité à la hauteur de l’investissement que les intervenantes à domicile méritent.

En effet, leur aptitude à savoir adapter leur comportement aux situations difficiles n’est plus à démontrer.

Leur qualité de bienveillance et d’empathie envers les personnes prises en charge et parfois fragilisées par l’âge et la maladie en fait des salariées de confiance et privilégiées.

Pour les bénéficiaires qui sont isolés, parfois seuls, elles sont la confidente, le rayon de soleil, un soutien moral et physique.

Il était donc normal de les convier aux "Reflets du lac", restaurant dont la réputation n’est plus à faire, pour vivre entre elles un moment de détente et de gastronomie.