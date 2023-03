Naucelle. Le centre social et culturel invite à découvrir son vaste champ d’action

Mercredi 5 avril à 19 heures, le centre social et culturel du Pays ségali va réunir son assemblée générale dans la salle communale des Armèniès à Moyrazès.

Le public est convié à venir pour y retrouver les habitants, élus, associations, partenaires, entre autres, pour ce temps fort de la vie de l’association. Un moment important pour présenter son activité réalisée sur toute l’année 2022 avec :

- L’accueil, l’information, l’accompagnement des publics avec France Services Itinérant du Pays ségali et le Point Info Séniors.

- Mais également des actions visant à améliorer la vie des familles du Pays ségali en ayant comme souhait de soutenir la fonction parentale, d’accompagner le vieillissement des personnes et de soutenir les personnes en situation de fragilité. Des projets novateurs pour animer la vie sociale et culturelle en favorisant la rencontre et les liens intergénérationnels. Mais également, la participation active au développement du territoire particulièrement en soutenant les acteurs et les initiatives.

Le centre social et culturel est avant tout un outil au service des habitants et des forces vives du territoire pour favoriser le bien vivre en Pays Ségali.

Des témoignages illustreront les actions menées sur l’ensemble du Pays Ségali et montreront la vitalité des forces vives de l’association, bénévoles et salariés, unis dans un même projet commun d’être au service du territoire dans le cadre de l’animation sociale confiée par la CAF et la Communauté de Communes du Pays Ségali.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’équipe du centre social et culturel du Pays ségali au 05 65 72 29 19.