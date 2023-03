Salles-la-Source. Le musée des Arts et Métiers rouvre ses portes pour une nouvelle saison

C’est le lancement de saison 2023 pour le musée des Arts et Métiers traditionnels de Salles-la-Source dès le 1er avril qui rouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes des métiers d’art avec une programmation exceptionnelle : c’est gratuitement que les visiteurs pourront profiter du musée le samedi 1er et dimanche 2 avril prochain de 14 h à 18 h et des démonstrations d’artisanat, ateliers participatifs ainsi que d’un nouveau parcours de visite numérique pour découvrir le musée d’une façon renouvelée.

Programme festif

Il sera proposé des démonstrations de vannerie par Laëtitia Tarayre de l’Âne Rêveur (Bozouls), de modelage sur un tour électrique avec Monique Vives de Poteries Terres vives (Saint-Côme-d’Olt), et de tapisserie d’ameublement avec Marlène, de l’Atelier Marlène Vidal (Pruines).

Les visiteurs pourront s’essayer à la pratique de vannerie d’osier et de modelage d’argile, et fabriquer leur petit poisson du 1er avril pour s’essayer aux deux techniques. "Un programme festif, gratuit et pour tous !" assure l’équipe du musée, "c’est un week-end important pour nous, après les mois de fermeture en hiver. Ces animations des journées européennes des métiers d’art, sont aussi le moment de retrouver notre public local."

Le musée des Arts et Métiers traditionnels se situe Cour de la Filature à Salles-la-Source. Il est ouvert d’avril à juin : tous les jours (sauf mardi et samedi) de 14 h à 18 h ; pour juillet et août du mardi au vendredi de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h 30, dimanche et lundi de 14 h à 18 h 30.

Plein tarif : 4 euros. Tarif réduit (demandeurs d’emploi et bénéficiaires des minima sociaux) : 2,50 euros. Gratuité : moins de 26 ans, étudiants, personnes en situation de handicap et leur accompagnant, carte Ambassadeur et journées du patrimoine. Contact : 05 65 67 28 96.