Le stade du Tricot etait envahi par les jeunes footballeurs

Malgré la déception de l’élimination en quart de finale de la coupe des réserves, les hommes de Jean-Luc Cantaloube et Richard Bec ont réalisé un super parcours. Seules les équipes de Montbazens-Rignac, Luc-Primaube II et Vabres restent en lice pour la demi-finale avec Laissac. Samedi a été un belle journée football sur le stade du Tricot. Tout d’abord, les U9 ont investi le terrain sous forme de plateau Festifoot, puis, dès 13 heures, ce fut le tour des U7 où près de 200 enfants étaient présents sur la pelouse synthétique pour le plaisir du jeu.... Les parents avaient préparé le goûter pour tous les jeunes footballeurs et footballeuses. Enfin, les U11 ont participé pour la deuxième journée au challenge départemental. Deux victoires pour l’équipe I, une victoire et une défaite pour l’équipe II, mais on retiendra surtout de très belles rencontres. Un bel état d’esprit était au rendez-vous. Les bleus joueront la qualification pour la phase finale lors de la dernière journée, samedi prochain.

Agenda des seniors : ce samedi, l’équipe fanion recevra Ouest Aveyron football à 19 heures sur le stade de Laurière. Les séniors II se déplaceront dimanche à 15 heures, à Boussac.