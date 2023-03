Decazeville. Les équipes qualifiées en triplettes

54 équipes en ont décousu lors des éliminatoires du championnat de l’Aveyron triplettes, sur le terrain de Trépalou, à Viviez. Comparé à de nombreuses de ce genre, il n’y a pas eu de grosses surprises à signaler.

Le district de Decazeville va envoyer dix formations à Villefranche-de-Rouergue : Jean-Pierre Sarraute, Patrice Douziech, Philippe Blondel (Penchot) ; Gaétan Durand, Lucien Lemoine, Robert Escalera (Viviez) ; Louis Gayrad, Anthony Bousquet, Christian Mourino (Le Gua) ; Stewe Marzin, Christophe Grès, Alexis Lacam (Trépalou) ; Antoine Corceiro, Didier Hortelano, Patrice Pradayrol (Le Gua) ; Christophe Milon, Mathieu Goudal, Alexis Trouillet (Firmi) ; Lionel Verdié, Yannick Cabri, Éric Pascal (Penchot) ; Bruno Bousquet, Thierry Bouteiller, Antoine Bernardo (Le Gua) ; Christophe Roussel, Jérôme Malbert, Laurent Gouzou (Penchot) ; Pascal Cayrou, Myronn Monloubou, Jean-Marie Trouillet (Firmi). Trois équipes ressortent du lot, Marzin, Milon et Corceiro, arriveront-elles à se frayer un chemin jusqu’au titre ? Réponse le 16 avril.

Les vainqueurs de l’an passé, J. Marchandise et K. Debard, ne sont pas déplacés pour cette 2e édition du challenge Larnaudie. La finale, qui s’est jouée, est revenue à Thibaut Bories et Quentin Guilloth (Espalion), face à Guillaume Marot et Jean-Pierre Rabanel (Olemps). L’atelier de tir de précision a été remporté par Thierry Férès (Capdenac). Alexis Lacam s’est adjugé celui du point. Ces ateliers, animations satellites au challenge, ont connu un joli succès. "Le niveau de jeu a été très relevé, Thibaut Bories notamment a sorti de nombreux carreaux, écœurant ses adversaires. Comparée à la première édition, plusieurs doublettes du Bassin se sont qualifiées mais elles n’ont pu dépasser le stade des quarts de finale", résume Alexis Lacam.