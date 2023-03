Espalion. Les rugbymen jouent les phases finales à Perse

C’est un week-end important pour le RCENA dont les équipes seniors jouent les seizièmes de finale à domicile et peuvent l’emporter : samedi à 16 heures (et non 17 heures) ; l’équipe II contre Vielmur-sur-Agout (81), et dimanche à 15 heures, les seniors I contre Quint-Fonsegrives (31).

Les handballeurs peuvent tirer leur épingle du jeu à Marmande, classée en seconde moitié du tableau, à condition de jouer avec envie. Les seniors filles II reçoivent Saint-Affrique à 19 heures, les U15 se déplacent à l’Union, les seniors filles I à Maurs, et les seniors II à Colomiers.

Les footballeurs jouent ce soir à 19 heures, à Saint-Georges, un adversaire à ne pas négliger. Quant aux pétanqueurs, ils disputent la finale départementale en triplette mixte, dès ce matin à Laissac.