Manifestation du 23 mars à Rodez : "Le mot d'ordre est clair, on ne lâche rien"

Entre 6 500 et 30 000 manifestants étaient rassemblés à Rodez.

Mercredi midi, face aux caméras des journaux télévisés de TF1 et de France 2, Emmanuel Macron s’est montré inflexible. La rue l’est aussi. À Rodez, jamais elle ne s’était autant mobilisée. Selon les syndicats, on dénombrait 30 000 personnes dans le cortège, jeudi 23 mars 2023. Ici, pas de "factieux", ni de "faction", l’impressionnant cortège a défilé dans le calme, sans aucune tension.

Seul changement, le nouveau tracé du centre-ville jusqu’au parc des Moutiers, a bloqué la rocade tout au long de l’après-midi… "La moindre des choses pour se faire entendre", pour beaucoup de manifestants, venus de tous les coins de l’Aveyron.

"Le risque que ça explose"

Et qui n’entendent pas perdre du terrain malgré l’utilisation du 49.3 et les mots fermes du chef de l’État. "Ce n’était que mépris et humiliation, comme il sait le faire mais merci à lui d’avoir réuni 30 000 personnes dans les rues de Rodez ! Et quand on voit ce tel niveau de mobilisation, le mot d’ordre est clair : on continue et on ne lâche rien", ont annoncé, d’une même voix, les représentants de l’intersyndicale. Présent dans le cortège, le député aveyronnais Laurent Alexandre (LFI, Nupes), estime pour sa part "qu’en ne retirant pas sa réforme, Emmanuel Macron prend le risque que ça explose…"

Toujours est-il qu’avec la mobilisation d’hier, l’Aveyron s’inscrit un peu plus parmi les préfectures les plus mobilisées. Et au risque de se répéter, elle bat une nouvelle fois tous les records. "On ne peut pas être 30 000, il n’y a que 25 000 habitants", souriait d’ailleurs un manifestant, à l’annonce des chiffres par Jacques Douziech, représentant CFE-CGC. De son côté, la police a comptabilisé 6 500 manifestants. "Du foutage de gueule", pour l’intersyndicale. Qui prévoit déjà la prochaine mobilisation, mardi 28 mars.