Pourquoi le film d'horreur "Winnie-the-Pooh: Blood and Honey" est interdit à Hong Kong ?

(ETX Daily Up) - La sortie du film gore sur Winnie l'ourson, "Winnie-the-Pooh: Blood and Honey", a soudainement été annulée à Hong Kong et à Macao. Une décision pas si surprenante que cela. Car depuis dix ans, l'adorable ourson est devenu un symbole de l'opposition à Xi Jinping et de la censure en Chine.

Mais qu'a bien pu faire Winnie l'ourson à la Chine pour être considéré persona non grata ? Dans le film d'horreur "Winnie-the-Pooh: Blood and Honey", l'ourson friand de miel et son ami Porcinet se transforment en tueurs sanguinaires, après avoir été abandonnés par Jean-Christophe. Si cette version sanglante peut paraître très éloignée de l'univers tout mignon de départ et peut étonner, ce n'est pas la raison de son annulation à Hong Kong.

C'est le distributeur du film, VII Pillars Entertainment, qui a annoncé cette mauvaise nouvelle via ses réseaux sociaux : "C'est avec grand regret que nous annonçons que la sortie de Winnie-The-Pooh : Blood and Honey à Hong Kong et Macao le 23 mars a été annulée. Nous sommes sincèrement désolés pour la déception et les désagréments occasionnés", peut-on lire sur une publication Instagram. Malgré les nombreuses projections prévues, aucune raison n'a été évoquée concernant ces annulations. Sur son compte Instagram, l'organisateur Moviematic avait expliqué les annulations pour "des raisons techniques".

Difficile de connaître les véritables raisons évoquées alors que l'OFFNA, The Office for Film, Newspaper and Article Administration qui s'occupe de la classification des films à Hong Kong, avait pourtant autorisé le film 'Winnie-The-Pooh : Blood and Honey' en le classant en catégorie 3, c'est-à-dire uniquement accessible aux personnes âgées de 18 ans et plus. "Les dispositions prises par les cinémas de Hong Kong concernant la projection dans leurs locaux de films individuels bénéficiant d'un certificat d'approbation relèvent des décisions commerciales des cinémas concernés, et l'OFNAA ne fera aucun commentaire sur ces dispositions", ont-ils déclaré dans un communiqué.

Ce n'est donc pas le caractère violent et sanglant du film qui poserait problème pour autoriser les projections. Mais alors pourquoi ce film est-il censuré ? A y regarder de plus près, ce n'est pas la première fois que le petit ourson est interdit de territoire en Chine. Le film "Jean-Christophe et Winnie", sorti en 2018 avec Ewan McGregor avait été lui aussi censuré dans l'empire du Milieu.

Pour trouver une explication, il faut remonter à 2013 et une rencontre photographiée entre Xi Jinping, le président chinois, et Barack Obama, alors président des Etats-Unis. Sur les réseaux sociaux, la photo des deux hommes d'Etat a été comparée à une image de Winnie et son ami Tigrou. Les utilisateurs n'ont pas manqué de souligner la ressemblance entre Xi Jinping et le personnage de Winnie l'ourson.

Depuis, Winnie, ou toutes images de lui, est interdit en Chine, car ces moqueries porteraient atteinte au président chinois, selon les autorités. Sur les réseaux sociaux américains, en particulier sur Twitter, des montages continuent d'être publiés, pour le plus grand bonheur des socionautes qui semblent s'amuser de la situation.

Seen on Weibo: Barack Obama and Xi Jinping are Tigger and Pooh http://t.co/shSFF6CFKH pic.twitter.com/yZxhJS4g3a — Shanghaiist (@shanghaiist) 11 juin 2013

#HongKong cinemas have reportedly cancelled the scheduled showings of Winnie the Pooh: Blood and Honey, a horror movie based on the children’s classic, originally to begin on Thurs. Many speculate that it’s censored cuz Xi Jinping’s often referred to Pooh. https://t.co/6vIfV8AK27 pic.twitter.com/koDMTfSx58 — Maya Wang 王松蓮 (@wang_maya) 21 mars 2023

I'm not saying Xi Jinping looks like Winnie the Pooh, I'm just saying you knew who this was when you saw it. pic.twitter.com/DoUP05uiQt — Anisiyo Malachenko ?? ? (@Baccietto) 21 mars 2023