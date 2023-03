Espalion. Quentin Batut-Alexandre, huitième ceinture noire du club

Fort de 105 licenciés, le judo club compte désormais une huitième ceinture noire, celle de Quentin Batut-Alexandre.

Après Roland Girbal, Éric Battédou, Dominique Boémo, Lucas Asperti, Manon Ville, Julie Biondi, William Vayrou, Laurent Girou, c’est Quentin Batut-Alexandre qui vient d’obtenir la ceinture noire.

Âgé de 18 ans, il est dans le club depuis l’âge de 5 ans et il a toujours suivi les entraînements avec sérieux et assiduité. Mais ce compétiteur a été handicapé par de nombreuses blessures qui l’ont éloigné des tatamis et ont retardé l’obtention de ce grade prestigieux. Blessé depuis le mois de décembre, il a réussi cependant à terminer les points à Ceyrat, près de Clermont-Ferrand il y a deux semaines. Sans entraînement, il a gagné ses trois combats par Ippon. Très actif dans le club, il sert de partenaire à des adultes en préparation de grades techniques et il est également présent avec Roland Girbal sur les cours des plus jeunes, suivant ses disponibilités.

À l’honneur également

Après, avoir remercié les judokas et parents pour leur présence, Roland Girbal a mis en évidence quelques résultats de judokas qui ont performé cette saison.

En benjamins, Noah Pélamourgues qui a participé à plusieurs tournois régionaux avec de bons résultats est en tête de sa catégorie au challenge du Conseil départemental.

En minimes, Baptiste Férouelle fait une saison extraordinaire. Il a participé à plusieurs tournois de Label A, c’est-à-dire de niveau national, montant à chaque fois sur le podium. Il a terminé deux fois 1er au bi département puis au championnat de zone nord et en finale de la ligue Occitanie il termine 3e de sa poule, ce qui le qualifie pour la finale de la coupe de France, ce dimanche 26 mars à Villebon-sur-Yvette.

En juniors, Matias Malié engrange des points qui le rapprochent de la ceinture noire. En junior la 1re catégorie de poids est – 60 kg et Mathias ne pèse que 50 kg ce qui ne l’empêche pas de faire de bons résultats, ce qui valorise d’autant ses performances.

De plus, il est sur tous les cours des plus jeunes aux côtés de Roland Girbal et il sert de uké à des adultes en préparation de grades techniques.

En seniors Lucas Asperti a validé sa ceinture noire en début de saison après avoir marqué 100 points.

Tous ces compétiteurs sont des exemples pour les plus jeunes et ils montrent que le travail aux entraînements finit par payer.

Cette rencontre s’est terminée en beauté avec la remise de la ceinture noire à Quentin Batut-Alexandre.

Infos

Mardi 17 et mercredi 18 octobre, le club nous accueillera

"L’itinéraire des champions", et, pendant 2 jours il y aura de grands champions et championnes sur les tatamis Espalionnais.

Ce mercredi 29 mars, de 18 h 30 à 20 heures, un entraînement de masse départemental aura lieu au dojo Claude Fixes.