Réforme des retraites : intervention des forces de l'ordre dans une raffinerie et un dépôt pétrolier

Après la neuvième journée de mobilisation contre la réforme des retraites en France, jeudi 23 mars 2023, les forces de l'ordre ont procédé à plusieurs déblocages de raffinerie et de dépôt pétrolier du pays.

La réforme des retraites continue d'agiter la France. A l'occasion de l'acte 9 de la mobilisation qui marque ce début d'année 2023, jeudi 23 mars, entre 1,08 et 3,5 millions de manifestants ont battu le pavé. Et un appel a été réitéré : celui de bloquer le pays. Et cela s'orchestre notamment par la paralysie de raffineries et dépôts pétroliers. Mais ça a bougé, dans la nuit du jeudi 23 au vendredi 24 mars.

Réquisitions à Gonfreville-l'Orcher

Les forces de l'ordre sont, en effet, intervenues très tôt vendredi matin, à la raffinerie de TotalEnergies, située à Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime). Des salariés bloquaient l'accès au site : les gendarmes ont procédé à sa libération. "Les forces de l'ordre sont intervenues pour déloger le piquet de grève qui était installé devant l'entreprise", a raconté Alexis Antonioli, le secrétaire général CGT de la raffinerie.

Cette intervention est en lien avec les réquisitions préfectorales des salariés de la raffinerie, afin de libérer des stocks de kérosène présents dans l'enceinte. Le ministère de la Transition écologique a jugé "critique" l'approvisionnement des aéroports parisiens. D'après la CGT, citée par nos confrères de France Info, ces réquisitions concernent quatre salariés, opérateurs et chef de quart.

À Gonfreville, en Normandie, la raffinerie a été débloquée ce matin après un bras de fer entre grévistes et forces de l'ordre venues procéder aux réquisitions.@guillaumethorel & @XavierThoby sont sur place \u2935pic.twitter.com/R4vpNmG72a — LCI (@LCI) March 24, 2023

Le blocage d'un dépôt pétrolier levé dans l'Aude

Dans notre région Occitanie cette fois-ci, c'est un dépôt pétrolier situé à Port-la-Nouvelle (Aude) qui a fait l'objet d'une levée de blocage par les forces de l'ordre. La préfecture, citée par nos confrères de l'Indépendant, indique que "l'opération s'est déroulée dans le calme".

Cette intervention a eu lieu à 5 heures du matin, ce vendredi. Ce blocage "entraînait des perturbations dans l'approvisionnement en hydrocarbures de la région", poursuit la préfecture audoise. Le préfet, Thierry Bonnier, a ainsi pris cette décision "pour rétablir l'accès au dépôt pétrolier et de permettre le ravitaillement des stations-service".