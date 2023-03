Saint-Christophe-Vallon. Un nouveau centre de contrôle technique automobile vient d’ouvrir

"Contrôle auto Ferreira", une nouvelle enseigne vient d’ouvrir ses portes à la zone artisanale du Vallon, dans des locaux flambant neufs appartenant à Joël Romiguière et où 500 m2 sont encore disponibles à la location. Mickaël Ferreira est le gérant de ce nouvel établissement affilié au réseau Autovision.

Passionné de mécanique et ayant la fibre entrepreneuriale, le jeune homme n’en est pas à son coup d’essai puisqu’il par le passé il a déjà ouvert deux autres centres identiques, à Rignac en 2011 et à Baraqueville en 2018. Le centre assure le contrôle technique, la visite complémentaire pollution et la contre-visite si nécessaire de tous types de véhicules utilitaires et particuliers (essence, diesel, électrique, gaz) jusqu’à 3,5 t, y compris les camping-cars, les 4X4 et les voitures de collection. Il est ouvert du mardi au samedi de 8 h 15 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 18 heures (sur RDV). Les rendez-vous peuvent être pris par téléphone au 05 65 61 40 33 ou en ligne : www.controleautoferreira.com.