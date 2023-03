Une reprise quasi printanière à la base de pleine nature

La base de pleine nature de Najac va s’ouvrir au public tous les jours d’avril à octobre. Les animateurs de l’AGAAC proposent une multitude d’activités de loisirs de plein air, ainsi que plusieurs possibilités d’hébergements. Dans un cadre naturel idéal, au pied du village médiéval de Najac, c’est l’occasion de découvrir l’aventure. La base est ouverte du 1er avril au 31 octobre, tous les jours de 9 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30.

Du canoë-kayak au VTT (avec location sur place) en passant par le Stand Up Paddle, le Rafting (pour les activités nautiques), l’escalade et la via ferrate sur les sites sublimes des bords DJ Viaur à Bor-et-Bar, sans oublier le parc aventures pour petits et grands avec accrobranche et tyrolienne enjambant l’Aveyron. Ou encore la spéléologie.

Parmi les activités terrestres, on trouve le VTT, plusieurs sentiers balisés permettent sa pratique pour tout niveau. Sur place, il est possible de louer VTT et vélos électriques, mais aussi la possibilité de participer à des séances avec moniteur diplômé d’état. Laser game, paintbal, randonnées, raid multi-activités complètent la palette, avec les vols en ULM.

Sur site, les possibilités d’hébergement ne manquent pas. Elles vont du gîte d’étape au camping en passant par des chalets, bungalows ou tentes lodge…

Pour tout renseignement, s’adresser à AGAAC – Base de pleine nature, Le Païsserou 12270 Najac. Tél. : (+33) 05 65 29 73 94, E-mail : contact@aagac.com.