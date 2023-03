Football : les Ruthénoises renversent Dijon et peuvent encore croire au maintien

En s'imposant à Dijon (2-1), un rival du bas de tableau, les Ruthénoises ont obtenu un précieux succès, samedi 25 mars.

L'espoir est encore là. Même si les joueuses de Rodez sont toujours relégables, leur victoire sur la pelouse de Dijon, samedi 25 mars, leur permet de se relancer dans la course au maintien. À cinq journées du terme de la saison, les Ruthénoises ne comptent plus qu'un point de retard sur la formation de Côte d'Or, première non relégable.

Au cours de cette rencontre couperet, les chances des Rafettes ont pourtant été bien mal engagées. Sur la première action dangereuse, les Bourguignones ont ouvert le score (14e), lorsque Madeleine Roth a transformé un penalty qu'elle a elle-même obtenu, après une faute de la gardienne Marie-Morgane Sieber.

Laurie Cance à la baguette

Mais peu à peu, les visiteuses ont réussi à émerger et à prendre l'ascendant sur les protégées de Sébastien Joseph, l'ancien entraîneur de Rodez. Avant la mi-temps, plusieurs occasions d'égalisation ont été répertoriées. Zoé Stievenart a buté sur Lisa Lichtfus, le dernier rempart adverse (35e). Puis Alexandria Lamontagne (38e) et Solène Barbance (42e) ont manqué le cadre en bonne position.

Après ces échecs, les sang et or ont maintenu leur ascendant technique en début de seconde de période. Et leur domination a fini par été récompensée. Alexandria Lamontagne, bien lancée par Laurie Cance, a remporté son face-à-face pour permettre à ses partenaires d'égaliser (51e). Une autre Canadienne, Amandine Pierre-Louis, a donné l'avantage aux Aveyronnaises (58e), en plaçant une tête victorieuse sur un centre de Laurie Cance, de nouveau passeuse décisive.

Dijon a poussé pour égaliser

Les Ruthénoises ont ensuite subi la réaction des joueuses à la chouette. Elles ont réussi à faire preuve de solidité pour préserver leur avantage, en comptant notamment sur les parades de Sieber, devant Léa Declercq (76e) et Maria Diaz (90e+2). Ainsi qu'un brin de réussite, lorsque la frappe de Meriam Terchoun a heurté la transversale (77e), puis lors de l'incroyable raté de Roselord Borgella devant le but vide (85e).

Mais pas de quoi altérer le bonheur des Rafettes, victorieuses pour la première fois de la saison en déplacement et toujours dans le coup pour le maintien.