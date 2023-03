"Je t'aurais bien pété tes jambes" : ce qu'on entend dans l'enregistrement audio des policiers décriés de la Brav-M

Menaces, violences, humiliations... Un enregistrement révèle le traitement de sept manifestants entre les mains d'une brigade de policiers de la Brav-M en marge des manifestations.

Les tensions montent d'un cran en marge des manifestations contre la réforme des retraites. Jeudi 23 mars, de nombreux affrontements ont éclaté dans différentes villes à nouveau. Et depuis plusieurs jours, on voit dans les rues de Paris le déploiement de policiers d'une brigade Brav-M, dont les méthodes sont très critiquées.

Déchaînement de violence, insultes, intimidations, humiliations... Les bavures présumées de cette brigade font le tour des réseaux sociaux. Lundi 20 mars en soirée, un manifestant a enregistré les policiers, le document a été diffusé par Le Monde et le site Loopsiders. Dans la séquence d'une vingtaine de minutes, sept personnes arrêtées dans le cortège parisien et isolés par la brigade sont les cibles de menaces, d'insultes et autres propos violents ou humiliants.

A lire aussi : "Il faut calmer le jeu avant qu'il y ait un drame" : 457 interpellations et 441 policiers et gendarmes blessés jeudi

Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a condamné des mots "graves" et a annoncé saisir l'IGPN, la police des polices.

https://twitter.com/prefpolice/status/1639337916869509131?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1639337916869509131%7Ctwgr%5Efe6ca8f10f72c1cecb66ede820210706d286bc42%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.francebleu.fr%2Finfos%2Fsociete%2Ftoi-je-t-aurais-bien-pete-les-jambes-dans-un-enregistrement-des-policiers-brav-m-menacent-des-manifestants-5723640

Extrait de l'enregistrement audio

"T’inquiète pas que la prochaine fois qu'on vient, tu monteras pas dans le car pour aller au commissariat, tu vas monter dans un autre truc qu'on appelle ambulance pour aller à l'hôpital". Dans l'extrait d'environ 6 minutes publié par le site Loopsiders, les policiers profèrent des menaces violentes à l'encontre de la poignée de manifestants.

"Efface ton sourire", entend-on avant le son d'une claque. "T'as déjà pris une vraie branlée ou pas ?". Les menaces sont aussi bien physiques que morales, les policiers riant d'un manifestant qui aurait pleuré, ou d'un autre concernant ses origines. "Ça fait quatre ans que t'es en France ? Putain ça fait beaucoup, ça".

A lire aussi : Réforme des retraites, report de la visite de Charles III... Ce qu'il faut retenir des déclarations d'Emmanuel Macron

Dans un enregistrement sonore d’une vingtaine de minutes que Loopsider s’est procuré, plusieurs policiers des Brav-M menacent et intimident sept jeunes gens interpellés lundi soir après une manifestation contre la réforme des retraites. Voici une partie de ce document édifiant. pic.twitter.com/dvWDZbGQSb — Loopsider (@Loopsidernews) March 24, 2023

Salomé, une étudiante en sciences sociales de 22 ans, a témoigné auprès de Franceinfo. Elle est une amie de la personne qui a pris l'enregistrement audio, et elle a pris la décision de la diffuser.

La jeune fille raconte avoir vu une vingtaine de policiers à moto arriver. "Ils me balayent, je tombe sur le dos. Quand j'étais au sol, j'ai reçu un 'Connasse, connasse'". Du moment où elle est mise à terre puis alignée avec six autres personnes, Salomé décrit un "florilège d'insultes gratuites et de menaces" : "des menaces physiques en disant qu'on pouvait être contents en fait, parce qu'un autre soir, ils nous auraient pété les genoux. C'est ça qui est inquiétant, c'est qu'il n'y a pas de limites".

La jeune fille compte déposer plainte ce samedi matin.