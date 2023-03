La commune engagée dans la charte de la citoyenneté

Après une réunion de travail avec les partenaires sociaux et une conférence de Jean-Louis Sanchez, fondateur et délégué général de l’Observatoire national de l’action sociale dont les travaux et initiatives sur ces questions font référence à l’échelon national, le maire Jean-Sébastien Orcibal, entouré de Jean-Michel Bouyssié, adjoint à la politique de la ville désigné référent de cette convention et de Florence Serrano, adjointe aux affaires sociales, a procédé à la signature de la charte municipale de la citoyenneté et de la fraternité.

Un événement en présence de Guillaume Raymond, sous-préfet de Villefranche-de-Rouergue. Ont également répondu à l’invitation de la commune des représentants d’institutions signataires de la charte nationale : l’ADMR, la Ligue de l’Enseignement, l’UDAF ainsi que de nombreux acteurs sociaux, associatifs et institutionnels du territoire. En signant la charte, le maire engage la commune sur trois axes forts : valoriser la convivialité, l’écoute et l’entraide entre habitants ; renforcer davantage les rapports entre générations ; encourager plus encore l’engagement citoyen.

"Ces valeurs très fortes trouvent leur écho dans une ville et un territoire qui en sont fortement imprégnées. Citoyenneté, fraternité, solidarité sont dans l’ADN des Villefranchois", a appuyé Jean-Sébastien Orcibal soulignant le riche tissu associatif (plus de 250 associations…) et les projets déjà mis en place par la municipalité (budgets participatifs, actions menées dans le cadre du contrat de Ville…) et les actions en cours et futures (Maison des jeunes citoyens, revalorisation du centre-ville…).