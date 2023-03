Firmi. Nouvel adressage, une opération à plus de 100 000 €

Le conseil municipal doit procéder à la dénomination des voies, des voies privées ouvertes à la circulation et des lieux-dits. Le numérotage des maisons est dorénavant exécuté par arrêté du maire. "Cet adressage est important pour les services secours, les personnels de santé, la Poste, les livreurs, etc. Pour Firmi, la mise en place se déroulera fin 2023, début 2024, cela représente un gros budget pour notre commune, plus de 100 000 €", résume le maire Jean-Pierre Ladrech. Les numéros attribués aux propriétés se rapportent à la distance en mètres séparant le début de la voie et l’entrée de l’habitation. "Pour Firmi, cela représente 1 450 numéros et 181 rues. Toutes ces plaques sont à la charge de la commune. Elles seront distribuées aux propriétaires, avec un courrier explicatif. Ce sera à eux de retirer les vieilles et de poser les neuves. Des précisions seront apportées lors de la distribution des sacs-poubelles, les jeudis 20 et vendredi 21 avril (de 8 h à 12 heures et de 14 h à 18 heures), ainsi que le samedi 22 avril (de 8 h à 12 heures) ; salle d’animation pour les seuls habitants de Firmi et de la Labessnoits", rapportent les élus Jean-Marie Cabrol et Didier Sanhes.