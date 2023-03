Rallye : une courte avance pour Eric Rousset à l'issue de la première journée du rallye du Vallon de Marcillac

Au volant de sa C4 WRC, le leader compte 5 secondes d'avance sur l'Aveyronnais Jean-Michel Da Cunha, avant la seconde journée de course, dimanche 26 mars.

Un duel pour la première place. Lors de la première journée du rallye du Vallon de Marcillac, samedi 25 mars, deux pilotes se sont détachés pour se disputer la victoire. Eric Rousset (C4 WRC) et Jean-Michel Da Cunha (C3) se sont partagés les six temps scratchs de la journée et ont repoussé la concurrence à une minute, au moins.

Dans ce duel en tête, le Lozérien Eric Rousset a pris le meilleur, en comptant 5 secondes d'avance sur son rival à l'issue de la première étape. Avec son copilote Christophe Sauce, le quinquagénaire a fait la différence lors de la longue spéciale de Goutrens (21,8 km), où il a signé le meilleur temps lors des deux passages.

Da Cunha n'a pas dit son dernier mot

Le Bozoulais Jean-Michel Da Cunha, vainqueur des quatre autres spéciales de la journée, reste néanmoins à l'affût pour la victoire, lui qui est le tenant du titre sur cette épreuve.

Derrière eux, le podium devrait se disputer entre Florian Condamines (+57''), Vincent Leduc (+1'11'') et Jérémie Turco (+1'14'').