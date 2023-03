Un projet de longue haleine qui a vu son aboutissement cette semaine.



Pour la 2e année consécutive le musée Soulages accompagne le projet Danse au musée. Ce projet chorégraphique, à l’initiative d’Elsa Decaudin, directrice artistique de la structure PulX basée à Montpellier, a pu aboutir grâce au soutien financier du Ministère chargé de la ville, de la DRAC et de la région Occitanie.

Cinq adhérents du GEM 12 Métamorphose (groupe d’Entraide Mutuelle situé à Onet-le-Château) et quatre résidents du FAM Marie Gouyen à Rignac et des élèves Segpa du collège Jean-Moulin ont participé à ce projet, mené d’octobre à janvier et dont la restitution en vidéo a été projetée ce jeudi 23 mars au musée.

Plus que des mots, des images que l’on vous invite à visionner sur la page Facebook du musée Soulages, ou sur Youtube, ou ici.