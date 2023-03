Lassouts. Solidarité : la commune offre une formation aux gestes qui sauvent

La mairie de Lassouts a organisé avec le Sdis une formation aux premiers secours pour ses habitants. On le sait, les premiers secours à des personnes en difficulté peuvent être décisifs et sont plus communément appelés les "gestes qui sauvent". Ils sont à la portée de tout le monde, encore faut-il les connaître. Ce sont huit personnes qui ont participé à deux demi-journées, qui se sont déroulées récemment, encadrées par Nicolas et Aurélie du centre de secours d’Espalion.

Tout le monde a été très concentré, assidu, dans une ambiance très animée et joyeuse. La mairie remercie tous les participants.