Espalion. Théâtre : la découverte de l’ombre corporelle

Différents ateliers ont permis aux enfants des cinq crèches du territoire, une découverte de l’ombre corporelle, à partir du théâtre d’ombre.

La compagnie Bachibouzouk a créé un spectacle en adaptant librement l’album jeunesse "Quatre petits coins de rien du tout" de Jérôme Ruillier.

"Tous les matins, Madame Machin se réveille, saute de son lit, s’étire, ouvre sa fenêtre, regarde par la fenêtre quel temps il va faire aujourd’hui, ouvre sa porte et sort de chez elle… Elle tourne en rond. Tous les matins, Madame Machin installe des maisons… rondes, attrape un œuf tout… rond et assiste à la naissance du petit rond…".

Ateliers ombre et lecture

Voilà pour le synopsis. Ce théâtre d’animation visuelle et sonore pour les enfants à partir d’un an, fait partie du programme culturel de la communauté de communes et qui a été présenté salle de la Gare, aux enfants des crèches de Bozouls, Espalion, Lioujas, Gages, et Entraygues. Un suivi a ensuite permis d’exploiter le précieux apport de ce spectacle.

Dans chaque crèche, une lecture collective de l’album jeunesse "Quatre petits coins de rien du tout" a été effectuée à l’aide de formes sorties du livre ou du spectacle : découverte de l’auteur et de la compagnie ; échange sur la différence à l’image des les couleurs, les formes, l’ordre de grandeur, la nuit et le jour ; présentation du théâtre d’ombres, des différentes sources de lumière et des supports de projection ; découverte de l’ombre corporelle par des petits exercices en solo ou en groupe ; manipulation d’une lampe à main, jouer avec les ombres, leurs déformations, les faire danser.

Autour du théâtre d’objets

Le même jour, dans chacune des crèches, il a été proposé aux familles de participer, par l’intermédiaire d’ateliers parents enfants, à un temps d’échanges et de découverte autour du théâtre d’objets et de l’imaginaire chez le tout-petit. Accompagné par François Duporge, comédien et manipulateur professionnel, et de sa valise aux trésors, les participants étaient invités à venir détourner des objets du quotidien et à laisser prendre vie a ux différents personnages qui les habitent.

Un ensemble d’actions qui ont laissé toute sa place au loisir et au plaisir procuré par ce spectacle, mais aussi qui ont répondu à un objectif éducatif et pédagogique, bénéfique pour tous.