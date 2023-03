Sénergues. Algérie : une commémoration du cessez-le-feu sous le signe du recueillement

Le cessez-le-feu en Algérie était promulgué officiellement le 19 mars 1962. Depuis, les anciens combattants d’Algérie et d’Afrique du Nord perpétuent le souvenir de leurs 30 000 camarades tombés au champ d’honneur pour la France lors de ces conflits.

Dimanche 19 mars, la section locale d’Espeyrac-Sénergues-Saint-Félix-de-Lunel de la Fnaca a rendu hommage à la mémoire des disparus de l’Aveyron et des trois communes, mais également à celle des victimes civiles et militaires des combats en Tunisie et au Maroc dans le cadre de la journée nationale du souvenir. Cette cérémonie du souvenir et du recueillement s’est déroulée au monument aux morts de Sénergues en fin de matinée. Après les dépôts de gerbes par Jean Gaillac, président de la section locale, avec le maire Daniel Joulia, ce dernier a donné lecture du message de Patricia Miralles, secrétaire d’état chargée des Anciens combattants et de la Mémoire, en l’honneur de toutes les victimes. Puis, Louis Guiral a énuméré la liste des 139 disparus du département dont Albert David natif d’Espeyrac. Elle a été suivie de la minute de silence, puis c’est l’hymne national repris par la nombreuse assistance qui a conclu cette cérémonie mémorielle empreinte de déférence.

Tous ces anciens combattants et les participants ont été ensuite conviés par la municipalité autour d’un amical et convivial vin d’honneur très apprécié.

Exceptionnellement le traditionnel repas qui réunit ensuite tous les participants n’a pas eu lieu pour ne pas interférer avec le quine des écoles qui se déroulait l’après-midi à la salle des fêtes de Sénergues.